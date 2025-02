POL-ESW: Pressebericht vom 20.02.25

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Verkehrsunfallflucht Wegen Verkehrsunfallflucht hat die Polizei in Eschwege Ermittlungen zu einem bislang noch unbekannten Verkehrsteilnehmer aufgenommen, der am Montag gegen 15.00 Uhr in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege in Höhe der Sparkasse einen grauen VW Golf beim Ausparken beschädigt haben soll. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege. Polizei Sontra ...

