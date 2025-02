Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.02.25 /2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Von Fahrbahn abgekommen

Um 08:18 Uhr befuhr heute Morgen ein 22-Jähriger aus Wolfhagen mit seinem Pkw die L 3239 in Richtung Kammerbach. Ca. 100 Meter vor der Ortschaft kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Entgegen ersten Meldungen blieb der Fahrer unverletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Geldbörsendiebstahl

Im Aldi-Markt in der Werrastraße in Bad Soden-Allendorf wurde einer 62-Jährigen aus der Kurstadt die Geldbörse entwendet, nachdem sie von einem ihr unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt und somit abgelenkt wurde. Ein unbekannter Mittäter nutzte dies, um aus dem Einkaufsbeutel der Geschädigte das Portmonee zu stehlen. Schaden: ca. 400 EUR. Die Tat ereignete sich bereits am 17.02.25, gegen 14:00 Uhr. Hinweise: 05652/9279430.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Pkw

In der Straße "Siedlung" in Fürstenhagen wurde am 18./19.02.25 ein Ventil eines Reifens an einem Pkw VW durch Unbekannte gewaltsam entfernt, wodurch der Reifen beschädigt wurde. Die Tat wurde heute Morgen festgestellt. Schaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Von Fahrbahn abgekommen

Um 10:18 Uhr befuhr heute Vormittag eine 52-jährige Witzenhäuserin die L 3238 zwischen Gertenbach und Ermschwerd. Auf Höhe einer abknickenden Vorfahrt kam sie mit dem Auto von der Fahrbahn ab, wodurch geringer Sachschaden von ca. 250 EUR an ihrem Fahrzeug entstand.

Gegen geparkten Pkw gefahren

Um 08:37 Uhr befuhr heute Morgen ein 27-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Pkw die Nordbahnhofstraße in Witzenhausen und beabsichtigte nach links in die Mündener Straße abzubiegen. Von der Sonne geblendet übersah er einen dort geparkten Pkw Kombi, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren geparkten Pkw geschoben wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 9000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

