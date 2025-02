POL-ESW: Pressebericht 18.02.2025

Polizei Eschwege

Autofahrer alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Die Beamten der Polizeistation Eschwege haben am Montagabend um 20.50 Uhr einen 54-jährigen Autofahrer aus Weißenborn zur Verkehrskontrolle angehalten. Wie sich herausstellte, hatte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis und zudem Alkohol getrunken, weshalb der Mann sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Zudem ergab die Überprüfung seines Fahrzeugs, dass hier kein gültiger Versicherungsschutz mehr besteht, so dass die Beamten das Kennzeichen entstempelten. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Parkrempler; Schaden 1500 Euro

Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Reichensachsen hat eine 77-Jährige Autofahrerin aus Wehretal am Montag um 11.38 Uhr ein geparktes Auto angefahren. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro.

Zwei Sachbeschädigungen durch Graffiti; Polizei sucht Zeugen

Zur Anzeige gebracht wurden jetzt zwei Sachbeschädigungen, bei denen in Witzenhausen jeweils mit silbergrauer Sprühfarbe Gegenstände beschmiert wurden. In der Straße "Am Bürgerhaus" sind durch Unbekannte Täter Wellenmuster auf eine Trafostation aufgebracht worden. Der Schaden wird mit 300 Euro angegeben. Mit ebenfalls 300 Euro Schaden beziffert wird auch ein Schaden an einem abgemeldeten Pkw VW Fox in der "Unteren Ellerbergstraße", wo das Auto auf einem Privatgrundstück abgestellt war. Festgestellt wurden die Schäden am vergangenen Samstagnachmittag, die Tatzeit kann allerdings bis Anfang Februar zurückreichen. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Witzenhausen unter 05542/9304-0.

