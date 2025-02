Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 17.02.25

Eschwege (ots)

Gegen Leitplanke gefahren

Um 00:30 Uhr befuhr in der Nacht zum vergangenen Sonntag ein 28-Jähriger aus Waldkappel mit einem Pkw die K 29 zwischen Friemen und Rechtebach. Bei winterlichen Straßenverhältnissen kam er mit dem Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortigen Leitplanken. Der Sachschaden wird mit ca. 7000 EUR angegeben.

Wildunfall

Um 07:00 Uhr befuhr heute Morgen eine 53-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit ihrem Pkw die L 3241 in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Niederhone kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dadurch tödlich verletzt wurde. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Körperverletzung nach sexueller Nötigung

Am 16.02.25, um 02:20 Uhr, verließ eine 32-Jährige aus Eschwege die Karnevalsveranstaltung im Bürgerhaus von Reichensachsen. Dabei wurde sie von einem 26-Jährigen aus der Gemeinde Weißenborn unsittlich berührt, worauf dieser durch einen Familienangehörigen der 32-Jährigen einen Schlag auf die Nase erhielt. Die 32-Jährige setzte zudem ein Tierabwehrspray ein, was dann insgesamt den Einsatz des Rettungsdienstes für den 26-Jährigen erforderlich machte. Durch die Staatsanwaltschaft Kassel wurde zudem eine Blutentnahme bei diesem angeordnet.

Fahrrad gestohlen, Täter erwischt

Am gestrigen Sonntagnachmittag wurde gegenüber der Reithalle im Postweg in Eschwege versucht ein Mountain-Bike der Marke "Trek" zu entwenden. Der Geschädigte hatte zuvor das Rad zwecks Sicherung an einem Verkehrsschild angeschlossen. Um das Rad stehlen zu können schraubte ein 56-Jähriger aus Eschwege das Schild des Verkehrszeichens ab und versuchte im Anschluss das Rad samt Kettenschloss über den Pfosten des Verkehrsschildes zu heben. Dabei wurde er jedoch beobachtet, so dass die alarmierten Polizeibeamten den 56-Jährigen bei der Tatausführung vorläufig festnehmen konnten.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung

Zwischen dem 15.02.25, 03:00 Uhr und dem 16.02.25, 16:00 Uhr wurde im "Brückenland" in Sontra auf einem Tankstellengelände das Werbeschild der Kfz-Werkstatt durch Unbekannte mutwillig beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 100 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch

Zwischen dem 13.02.25, 18:00 Uhr und dem 16.02.25, 11:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Siemensstraße in Hessisch Lichtenau-Hirschhagen ein. Nach dem gewaltsamen Einstieg wurden im Haus die Räume durchsucht und nach ersten Erkenntnissen eine Kettensäge, eine Digitalkamera und ein älterer Laptop entwendet. Der Gesamtschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

