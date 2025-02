Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 14.02.2025 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Männer geraten in körperliche Auseinandersetzung

Die Beamten der Polizei Sontra wurden am Donnerstagabend alarmiert, nachdem es gegen 21.20 Uhr in der Straße "Brückenland" im Bereich einer Tankstelle zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 35-jährigen und 37-jährigen Mann gekommen war. Der 35-Jährige wollte offenbar den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Freundin zur Rede stellen, weshalb es zunächst zu verbalen Streitigkeiten kam und in der Folge auch zu Schlägen seitens des 35-Jährigen, wodurch der 37-Jährige im Gesicht verletzt wurde. Eine ärztliche Behandlung lehnte der Mann allerdings ab. Bei Eintreffen der Polizei war der 35-jährige Aggressor nicht mehr anzutreffen, Ermittlungen wegen Köperverletzung wurden gegen den Mann eingeleitet.

Diebstahl von Baustelle; Polizei sucht Zeugen

Vom Gelände einer Baustelle in der Eisenacher Straße in Herleshasuen haben unbekannte Täter einen Baustellenlampe im Wert von 25 Euro geklaut. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch 16.00 Uhr und Donnerstag 16.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Zigarettenautomat aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

Wie jetzt zur Anzeige gebracht wurde, haben Unbekannte zwischen Mittwoch 00.00 Uhr und Donnerstag 21.30 Uhr einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und sowohl das darin enthaltene Bargeld, als auch die noch enthaltenen Tabakwaren geklaut. Der Stehlschaden liegt vermutlich im niedrigen 4-stelligen Bereich, der Sachschaden durch das gewaltsame Aufbrechen des Automaten wird mit 2500 Euro angegeben. Ereignet hat sich Vorfall in der Witzenhäuser Landstraße in Ermschwerd, wo der Automat bei einer Kfz-Werkstatt angebracht war. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

