Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand in Teeküche der Orthopädischen Klinik Hessisch Lichtenau

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Am Donnerstagabend wurden Polizei und Feuerwehr zur Orthopädischen Klinik in Hessisch Lichtenau entsandt. Gegen 18.43 Uhr kam es im Erdgeschoß des Gebäudes, im Bereich der Notfallambulanz, zu einem Brandausbruch in der Teeküche eines Aufenthaltstraumes. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Hessisch Lichtenau, Fürstenhagen und Walburg rückten zur Brandbekämpfung der in Vollbrand geratenen Küche aus. Daneben waren auch zahlreiche weitere Rettungskräfte an der Brandstelle im Einsatz.

Bereits gegen 19.18 Uhr war der Brand dann durch die Feuerwehr abgelöscht.

Der Schaden durch die ausgebrannte Küche und durch die Rauchentwicklung betroffenen Teile des Gebäudes beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 100.000 Euro.

Im Rahmen des Einsatzes wurden insgesamt 23 Patienten aus ihren Zimmern im 2. OG des Gebäudes evakuiert. Sowohl die Patienten als auch andere Personen kamen bei dem Brand glücklicherweise jedoch nicht zu Schaden.

Hinsichtlich der Brandursache übernimmt jetzt das Fachkommissariat für Brandermittlungen der Eschweger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell