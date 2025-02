Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 12.02.25

Eschwege (ots)

Ölwanne aufgerissen

Um 00:53 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 27-Jähriger aus Rotenburg an der Fulda die Straße "Vor dem Brückentor" in Richtung Eschwege. Kurz nach dem Ortsschild übersah er einen handballgroßen Stein, der auf der Fahrbahn lag und überfuhr diesen mit dem Pkw. Dadurch wurde die Ölwanne beschädigt, was den Einsatz der Feuerwehr erforderlich machte, die eine ca. 100 Meter lange Ölspur abstreuen musste. Der Pkw wurde abgeschleppt. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Unfallfluchten

Um 13:30 Uhr befuhr gestern Mittag ein Unbekannter mit einem E-Scooter die Römheldstraße in Eschwege entgegen der Einbahnstraße. Im Bereich in dem die Römheldstraße in die Albertstraße übergeht, fuhr zu diesem Zeitpunkt eine 50-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw in entgegengesetzter Richtung. Im dortigen Kurvenbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Im Anschluss flüchtete der Fahrer des E-Scooters. Am Pkw entstand geringer Sachschaden von ca. 100 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich auf dem Lidl-Parkplatz in der Bahnhofstraße in Eschwege. Dort wurde gestern Vormittag zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr ein Pkw Skoda im linken Heckbereich angefahren und beschädigt (Schaden: ca. 500 EUR). Der Verursacher ist flüchtig. Hinweise: 05651/9250.

Geldbörse gestohlen

Um 14:43 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag einer 83-Jährigen aus Weißenborn die Geldbörse gestohlen. Der Diebstahl erfolgte im Bereich des Leergut-Automaten, als die Handtasche kurz unbeaufsichtigt war. Neben persönlichen Dokumenten befanden sich noch 25 EUR Bargeld im Portmonee. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Hakenkreuz auf Schild gemalt

Am Montagnachmittag wurde in Witzenhausen festgestellt, dass Unbekannte in der Schützenstraße auf ein Hinweisschild im Bereich Schwanenteich ein Hakenkreuz aufgemalt haben. Gestern Vormittag wurde dann gemeldet, dass auf dem Parkplatz des Campus-Geländes in der Steinstraße in Witzenhausen eine "SS-Rune" auf das Parkplatzschild aufgemalt wurde. Der Sachschaden wird durch die Stadt Witzenhausen auf ca. 200 EUR beziffert.

"Sieg Heil" - Rufe

Am gestrigen Abend, um 20:05 Uhr, wurde durch Zeugen mitgeteilt, dass in Witzenhausen im Bereich der Werrabrücke drei junge Männer unterwegs seien, die laut "Sieg Heil" rufen würden. Diese Personen sollen kurz darauf in einen Bus eingestiegen sein. Durch die alarmierten Polizeistreifen wurden die Insassen des Busses in Großalmerode und auch in Helsa überprüft. Parallel wurde auch im Stadtgebiet von Witzenhausen nach den drei Personen gefahndet, die jeweils nicht angetroffen wurde. Bei den drei Tatverdächtigen soll es sich um Männer im Alter von ca. 20 Jahre handeln. Bekleidet waren diese mit schwarzen Winterjacken, Jeanshosen und weißen Sneakern. Hinweise: 05542/93040.

