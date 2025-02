Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 11.02.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wohnungseinbruch

Am gestrigen Montag wurde in der Mittagszeit festgestellt, dass Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Reichensächser Straße in Eschwege eingebrochen waren. Hierzu wurde die Terrassentür gewaltsam geöffnet und das Haus komplett nach Wertsachen durchsucht. Ob letztendlich etwas entwendet wurde, bedarf noch der Abklärung. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Hinweise: 05651/9250.

Versuchter Einbruch in Kindergarten, Vandalismus

In der Straße "Obere Kampstraße" in Oberrieden versuchten unbekannte Täter zwischen dem 08.02.25, 18:30 Uhr und dem 10.02.25, 08:00 Uhr einzubrechen. Hierzu versuchte man die Eingangstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Des Weitern haben der oder die Täter in einer Gartenhütte auf dem Grundstück des Kindergartens "gewütet" und das Rohr der dortigen Toilette mit Holzstämmen beschädigte. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Selbiger Kindergarten wurde am gestrigen Montag erneut durch Unbekannte aufgesucht. Zwischen 13:45 Uhr und 15:00 Uhr wurde auf der Terrasse des Naturkindergartens Müll und Flüssigkeiten verteilt. Ein dort aufgestellter Schrank wurde zudem beschädigt. Der Sachschaden wird ebenfalls mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Geldbörse gestohlen

Im Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege wurde gestern in der Mittagszeit (13:50 Uhr) einer 89-Jährigen aus Eschwege die Geldbörse gestohlen. Die Bestohlene hatte ihr Portmonee in ihrer Handtasche aufbewahrt, die wiederum am Einkaufswagen hing. Schaden: ca. 150 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

Im Verlauf der letzte Woche wurden in einem VW Golf mehrere Schrauben in die Reifen eingedreht, was die 72-Jährige Geschädigte aus Eschwege gestern Morgen in der Garage feststellen musste, da drei der Reifen platt waren. Die Tat kann bis zum 04.02.25 zurückliegen. Schaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Mit geparkten Auto kollidiert

Um 07:27 Uhr befuhr am gestrigen Morgen eine 66-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw die Straße "In der Aue" in Witzenhausen. Um einen entgegenkommenden Pkw die Durchfahrt zu ermöglichen, fuhr sie mit ihrem Auto nach rechts in eine Parklücke. Dabei kollidierte sie jedoch mit einem dort geparkten VW Golf, wodurch ein Sachschaden von ca. 8000 EUR entstand.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

