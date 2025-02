Polizei Eschwege

POL-ESW: Räuberischer Diebstahl in Witzenhäuser Hotel; beide Tatverdächtige identifiziert

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Die Kripo in Eschwege ermittelt wegen räuberischen Diebstahls gegen zwei Tatverdächtige, die nach einem Einbruch in ein Hotel von den Inhabern überrascht worden waren und dann flüchteten. Nachdem sich kurz nach der Tat erste Hinweise auf die Beteiligung eines 35-Jährigen ergeben hatten, haben die weiteren Ermittlungen mittlerweile auch zur Identifizierung des zweiten Tatverdächtigen geführt.

>>>Einbruch in Hotel in Witzenhausen; Inhaberin zur Seite geschubst

Am Abend des 13.01.2025 (Montag) hatten sich zwei Männer zunächst widerrechtlich Zugang zu einem Hotel in Witzenhausen in der Straße "Am Sande" verschafft. In der Lobby wurden die beiden Täter dann von der 41-jährigen Inhaberin des Hotels überrascht, nachdem sie im Rezeptionsbereich eine Bürotür gewaltsam aufgebrochen hatten. Bei der anschließenden Flucht hatten die Täter dann die 41-Jährige zur Seite geschubst, die dadurch gegen eine Tür geprallt war und sich leicht verletzt hatte.

(s. auch PM vom 14.01.2025, 10.50 Uhr)

>>>Ermittlungen gegen einen 35-Jährigen und einen 32-Jährigen

Die sofortigen Fahndungsmaßnahmen nach den beiden Tätern verliefen an dem Abend zwar erfolglos, jedoch gab es bereits an dem Abend erste Hinweise auf die Beteiligung eines 35-Jährigen aus Göttingen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen verdichteten sich dann die Hinweise auf den 35-Jährigen, so dass bei dem Mann u.a. eine Durchsuchung der Wohnung erfolgte. Mittlerweile hat der 35-Jährige seine Beteiligung gegenüber den ermittelnden Beamten auch eingeräumt. In diesem Zusammenhang gelangten die Ermittler nun auch auf die Spur eines gebürtig aus Volkmarsen stammenden 32-Jährigen, der im Verdacht steht zusammen mit dem 35-Jährigen die Tat begangen zu haben.

Die strafrechtlichen Ermittlungen, die u.a. wegen räuberischen Diebstahls, Hausfriedensbruch, sowie Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen und von der Eschweger Kripo geführt werden, richten sich demzufolge nun gegen den 35-Jährigen und den 32-Jährigen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell