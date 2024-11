LPI-GTH: Leicht verletzt

Bösleben-Wüllersleben (Ilm-Kreis) (ots) - In der Zeit zwischen dem 27. November, 18.30 Uhr und gestern, 07.50 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang Unbekannte gewaltsam in ein im Rohbau befindliches Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Berge" einzudringen, was allerdings misslang. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0308477/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

