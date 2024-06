Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Schieder. Einbruch in Gaststätte.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (09./10.06.2024) zwischen 02:00 und 03:10 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte am Regelweg ein. Anschließend entwendeten die Einbrecher Bargeld. Durch die Auswertung der Videoaufzeichnungen ist bekannt, dass es sich um zwei maskierte männliche Täter handelte. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, werden gebeten, sich unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

