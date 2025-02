Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 10.02.25

Eschwege (ots)

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Um 14:17 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 31-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die L 3244 von Wanfried kommend in Richtung Aue. In einer Kurve kam sie von der Fahrbahn Abend und beschädigte dadurch mit dem Auto ein dort aufgestelltes Verkehrsschild. Durch den Zusammenstoß verlor das Fahrzeug eines der amtlichen Kennzeichen. Die 31-Jährige fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. In der Ortslage von Aue konnte dann der Pkw und auch die Fahrerin durch die Polizei angetroffen werden. Die Fahrerin gab an, einem entgegenkommenden Auto ausgewichen zu sein; der durchgeführter Alkoholtest ergab jedoch einen Wert von ca. 1,6 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurde. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

Wildunfall

Um 07:19 Uhr befuhr heute Morgen ein 35-jähriger Eschweger mit einem Pkw die K 7 zwischen Reichensachsen und Langenhain. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dadurch tödlich verletzt wurde. Auch der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 17:20 Uhr wurde am gestrigen Sonntagnachmittag in Höhe des Parkhauses in der Schildgasse in Eschwege ein 32-Jähriger aus Eschwege auf einem E-Scooter fahrend durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC und Opiate, worauf eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Diebstahl aus Kellerräumen

In der Nacht vom 08./09.02.25 drangen unbekannte Täter in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Gebhard-Straße in Eschwege ein. Nachdem man auf noch unbekannte Weise in den Keller gelangte, wurde aus einem Kellerabteil ein Pedelec der Marke "Focus Aventura 6.8", Farbe: goldbraun im Wert von ca. 3400 EUR entwendet. Des Weiteren versuchten der oder die Täter noch ein weiteres Kellerabteil aufzubrechen, scheiterten aber an der Verriegelung. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Briefkasten

Am gestrigen Morgen wurde festgestellt, dass Unbekannte den Briefkasten am Anwesen "Aufwind - Verein für seelische Gesundheit e.V" in der Mangelgasse in Eschwege beschädigt haben, indem die Abdeckung mutwillig abgebrochen wurde. Es entstand Sachschaden. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Auffahrunfälle

Ein Auffahrunfall ereignete sich am vergangenen Samstagmorgen im Bereich der Anschlussstelle Wommen. Um 09:53 Uhr fuhr ein 50-Jähriger aus Gerstungen mit einem Pkw von der Autobahn (BAB 4) kommend dort ab und beabsichtigte auf die B 400 aufzufahren. Dabei musste er verkehrsbedingt anhalten, was der nachfolgende 62-Jährige aus Schnaudertal zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

12.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem weiteren Auffahrunfall, der sich am 08.02.25, gegen 15:55 Uhr, auf der B 400 ereignete. Zur Unfallzeit fuhr eine 24-Jährige aus Geisenhausen mit ihrem Pkw in Richtung Sontra und beabsichtigte in der Gemarkung von Ulfen auf die K 9 in Richtung Nentershausen abzubiegen. Dabei musste sie zunächst anhalten, was der nachfolgende 37-Jährige aus Stadtroda zu spät registrierte und mit seinem Pkw auffuhr. Beide Unfallbeteiligte wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Pkw des 37-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der zweite beteiligte Pkw wurde zur Seite geschoben und wird zu einem späteren Zeitpunkt abgeschleppt. Ebenfalls im Einsatz war die örtliche Feuerwehr und die Straßenmeisterei Ringgau, da auch Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen waren. Die B 400 war während der Unfallaufnahme bis 17:15 Uhr voll gesperrt.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 08:40 Uhr führte am gestrigen Sonntagmorgen ein 30-Jähriger aus Sontra ein Pkw im Stadtgebiet von Sontra, obwohl er unter dem Einfluss von THC stand, was ein durchgeführter Test bestätigte. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 11:30 Uhr wurde gestern Vormittag ein 21-Jähriger aus Neukirchen in der Ortslage von Retterode durch eine Polizeistreife mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Der Verdacht des Konsums von berauschenden Mitteln wurde durch einen entsprechenden Test bestätigt, der positiv auf THC verlief. Es folge eine Blutentnahme; die Weiterfahrt wurde untersagt.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 09:25 Uhr wurde am gestrigen Sonntagmorgen im Kreisverkehr "An der Bohlenbrücke" in Witzenhausen 40-Jährige aus Witzenhausen auf ihrem Fahrrad fahrend im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch die Polizei überprüft. Bei der Überprüfung ergab sich der Verdacht des Konsums berauschender Mittel, den der Test - der positiv auf Amphetamine und Kokain - verlief, bestätigte. Es folgte eine Blutentnahme; die Weiterfahrt wurde untersagt.

