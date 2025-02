Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 07.02.25

Eschwege (ots)

Auffahrunfall

Um 08:33 Uhr befuhr am gestrigen Donnerstagmorgen eine 36-Jährige aus Wanfried mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Bad Sooden-Allendorf. Im Einmündungsbereich zur Werrabrücke musste sie verkehrsbedingt abbremsen, was ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal zu spät bemerkte und mit seinem Auto auffuhr. Sachschaden: ca. 3500 EUR.

Außenspiegel angefahren

Um 14:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 43-Jährige aus der Gemeinde Berkatal mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Eschwege. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR entstand.

Reh ausgewichen

Um 22:50 Uhr befuhr gestern Abend eine 26-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit einem Kleinbus die B 27 zwischen Niddawitzhausen und Reichensachsen. Als ein Reh auf die Bundesstraße sprang, wich die 26-Jährige dem Tier aus, was zur Folge hatte, dass sie mit dem Fahrzeug in den Straßengraben fuhr. Dabei wurde noch ein Leitpfosten beschädigt. Der Kleinbus musste aus dem Graben gezogen werden.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird noch vom 02.02.25 nachträglich angezeigt. Zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr wurde an diesem Sonntagnachmittag in der Leipziger Straße in Bad Sooden-Allendorf ein am Fahrbahnrand geparkter Skoda Kombi im linken Heckbereich angefahren und beschädigt. Sachschaden: ca.: 1500 EUR. Hinweise: 05652/9279430.

Polizei Sontra

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 00:15 Uhr wurde vergangene Nacht eine 44-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw im Stadtbereich von Sontra durch die örtliche Polizei angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte, war sie unter Alkoholeinfluss unterwegs; ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,1 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

