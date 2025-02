POL-ESW: Pressebericht vom 05.02.25

Polizei Eschwege

Pressebericht vom 05.02.25

Eschwege (ots)

Gegen Leitplanke gefahren

Um 11:09 Uhr befuhr heute Vormittag ein 55-Jähriger aus Bad Sulza mit seinem Pkw die B 27 in Richtung Bad Sooden-Allendorf. In der Gemarkung von Oetmannshausen kam er aufgrund gesundheitlicher Probleme mit dem Pkw von der Fahrbahn ab, wodurch das Auto die dortige Leitplanke streifte. Aufgrund der gefahrenen geringen Geschwindigkeit entstand nur Sachschaden von ca. 500 EUR. Der 55-Jährige wurde in ärztliche Behandlung übergeben.

Diebstahl aus Baumarkt

In der Mittagszeit wurde gestern festgestellt, dass unbekannte Täter einen Teil des Metallzauns des Baumarktes in der Niederhoner Straße in Eschwege durchtrennt und aufgebogen hatten. Vermutlich wurden auf diesem Weg zuvor bereitgestellte Artikel des Baumarktes entwendet. Ob und was gestohlen wurde, bedarf noch der genauen Überprüfung; der Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Die Tatzeit könnte bis zum vergangenen Wochenende (Samstag) zurückliegen. Hinweise: 05651/9250.

Einbruch in Wohnung

Zwischen dem 02.02.25, 16:00 Uhr und dem 04.02.25, 19:50 Uhr wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dr. Gebhard-Straße in Eschwege eingebrochen, nachdem eine Terrassentür durch den oder die Täter aufgehebelt wurde. Bei der Durchsuchung der Wohnräume wurden 15 Euro Bargeld gestohlen; weiterer Sachschaden entstand durch den Aufbruch eines Aktenkoffers. Sachschaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

