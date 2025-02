Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall im Begegnungsverkehr

Um 07:10 Uhr befuhr heute Morgen ein 78-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit einem Pkw die Lessingstraße in Frieda. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 65-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard gefahren wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 5500 EUR angegeben.

Mit Pkw von der Fahrbahn abgekommen

Um 15:25 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 27-Jährige aus Göttingen mit ihrem PKW die B 27 zwischen Eschwege und Bad Sooden-Allendorf. Unmittelbar nach dem Abzweig nach Albungen kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dort mit dem Auto die Leitplanke auf einer Länge von ca. fünf Meter. Dadurch entstand Sachschaden am Pkw und an der Leitplanke.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 15:15 Uhr fuhr gestern Nachmittag in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege auf den Parkplätzen vor der dortigen Sparkasse eine 31-Jährige aus Eschwege ihren Pkw versehentlich rückwärts statt vorwärts aus einer Parklücke heraus. Dadurch fuhr sie gegen einen dahinter geparkten Pkw Skoda, der gegen einen dahinterstehenden Baum geschoben wurde. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Unfälle beim Vorbeifahren

Beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw VW Golf touchierte gestern Nachmittag, um 16:29 Uhr, eine 37-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw den Heckbereich des Fahrzeuges, wodurch ein Sachschaden von ca. 1200 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich in der Bürgermeister-Stolzenberg-Straße in Eschwege.

Um 19:00 Uhr beschädigte gestern Abend eine 56-jährige Eschwegerin beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw im Bereich des Außenspiegels, als sie den Langenhainer Weg in Eschwege stadtauswärts befuhr. Der Sachschaden wird mit ca. 250 EUR angegeben.

Unfallflucht

Um 12:39 Uhr fuhr gestern Mittag ein 29-Jähriger aus Eschwege beim Rückwärtsfahren mit einem Klein-Lkw gegen einen Stromverteilerkasten der Stadtwerke Eschwege im Ernteweg in Eltmannshausen, der dadurch beschädigt wurde. Ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber dank Zeugenhinweisen ermittelt werden.

In der Straße "Neustadt" in Eschwege ereignete sich am 03.02.25 eine weitere Unfallflucht. Zwischen 12:40 Uhr und 16:40 Uhr wurde dort der linke Außenspiegel eines geparkten Opel Corsa beim Vorbeifahren beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 250 EUR angegeben. Um Hinweise bittet die Polizei unter Tel.: 055651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 17:50 Uhr wurde gestern Nachmittag ein geparkter Opel Astra in der Desseler Straße in Hessisch Lichtenau angefahren und beschädigt, während eine 25-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw einparkte. Es entstand geringer Sachschaden von ca. 600 EUR.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet; Zeugen gesucht

Um 12:30 Uhr befuhr gestern Mittag eine 55-jährige Witzenhäuserin mit ihrem Pkw den Bornemannweg in Witzenhausen und beabsichtigte nach links in die Südbahnhofstraße einzubiegen. Dabei übersah sie den dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 21-jährigen Witzenhäuser gefahren wurde. Der 21-Jährige wich daraufhin mit seinem Pkw aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern, was ihm auch gelang. Jedoch kam es dadurch zum Zusammenstoß mit einem dort geparkten Pkw Mercedes, wodurch ein Sachschaden von ca. 5000 EUR entstand. Das Auto der 55-Jährigen blieb dagegen unbeschädigt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Witzenhausen nach einem Radfahrer als Zeuge, der sich zur Unfallzeit am Unfallort aufhielt und sich bitte unter der Tel. 05542/93040 melden möchte.

Vorfahrt missachtet

Um 14:27 Uhr bog gestern Nachmittag eine 73-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw vom Gelände einer Tankstelle auf die Kasseler Landstraße in Witzenhausen in Richtung Hundelshausen ein. Dabei übersah sie den dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einer 43-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren wurde, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem Sachschaden von ca. 3500 EUR kam. Die Fahrerinnen bleiben unverletzt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

