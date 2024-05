Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240503-2: Polizei fahndet nach flüchtigen Metalldieben

Hürth (ots)

Täter rissen Teilstück aus Zaun

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Dienstag (30. April) bis Donnerstag (2. Mai) in Hürth den Zaun zu einem Firmengelände herausgerissen und Metallreste vom Betriebshof entwendet. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an postfach.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach Auswertung der Spuren vor Ort gehen die Kriminalbeamten derzeit davon aus, dass die Unbekannten ein Seil oder eine Kette an einem der Zaunelementen an der Wegelingstraße befestigten. Vermutlich mit der Kraft eines Fahrzeuges rissen die Täter anschließend ein Teilstück des Zauns heraus. Vom Gelände entwendeten Sie dann mehrere Metallreste. Alarmierte Polizisten sicherten Spuren am Tatort und fertigten eine Anzeige. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell