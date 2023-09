Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 13-Jährige bei starker Bremsung verletzt

Drolshagen (ots)

Am Donnerstag (31. August) erschien ein 13-jähriges Mädchen im Beisein ihrer Eltern in der Polizeiwache und schilderte einen Unfall in einem Bus. Das Mädchen war gegen 07:50 Uhr an der Haltestelle "Markt" in Drolshagen in den Linienbus 562 in Richtung Sekundarschule eingestiegen. Da der Bus sehr voll war, mussten sie und eine Freundin stehen und befanden sich unmittelbar vor zwei Glasscheiben, an denen sie sich anlehnten. Kurz vor der Schule bremste der Busfahrer stark, wodurch die beiden Kinder gegen die Scheibe prallten, welche daraufhin splitterte. Das Mädchen klagte im Anschluss über Schmerzen. Weitere Schülerinnen und Schüler sollen sich ebenfalls an dem gesplitterten Glas verletzt haben. Die 13-Jährige meldete den Vorfall der Schule. Anschließend suchte sie einen Arzt auf. Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen und Geschädigte. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-4116 oder -0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell