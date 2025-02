Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 04.02.25

Polizei Eschwege

Mit Pkw von der Fahrbahn abgekommen

Um 19:10 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 18-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal mit einem Pkw die K 33 von Harmuthsachsen in Richtung Waldkappel. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über das Auto und streifte zunächst die dortige Leitplanke auf der linken Straßenseite. Anschließend "schlitterte" das Auto über die Fahrbahn hinweg gegen ein Straßenschild bevor es im rechten Straßengraben zum Stehen kam. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Fahrer war zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Unfallflucht

Zwischen dem 01.02.25, 14:00 Uhr und dem 03.02.25, 16:00 Uhr ereignete sich in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege eine Unfallflucht. In Höhe Haus-Nr. 4 wurde ein dort geparkter Pkw VW durch einen vorbeifahrenden Pkw angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den Schaden von ca. 1500 EUR zu kümmern. Um Hinweise bittet die Polizei unter Tel.: 055651/9250.

Polizei Sontra

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Um 11:35 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 22-Jährige aus Sontra mit einem Pkw die Göttinger Straße in Sontra. Bei einer polizeilichen Kontrolle wurde festgestellt, dass sie aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, worauf gegen sie und auch den Halter (Zulassen des Fahrens) eine entsprechende Verkehrsstrafanzeige gefertigt wurde. Des Weitern steht die Fahrerin in Verdacht unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln (THC) das Auto geführt zu haben.

