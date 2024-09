Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 29.09.2024, gegen 01:55 Uhr, wird die Polizei Frankenthal über einen Verkehrsunfall im Deichweg in Bobenheim-Roxheim informiert. Hierbei streifte ein 24-jähriger Autofahrer beim Vorbeifahren ein am Straßenrand geparktes Auto. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnten durch die Polizeikräfte Hinweise auf Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum bei dem 24-Jährigen festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Dem Unfallverursacher wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Ermittlungen zur entstandenen Schadenshöhe stehen noch aus.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell