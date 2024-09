Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am 28.09.2024, gegen 14:00 Uhr, kam es in der Philipp-Karcher-Straße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 43-jährigen Radfahrerin und einer bislang unbekannten Fußgängerin. Die 43-Jährige fuhr in der Philipp-Karcher-Straße an einem geparkten PKW vorbei, als eine Frau von dem PKW zurücktrat und mit der Radfahrerin zusammenstieß. Hierdurch stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Die weiteren Insassen des PKW erkundigten sich nach dem Wohlbefinden der Geschädigten, ein Personalienaustausch fand vor Ort nicht statt. Der Unfall wurde durch die Geschädigte erst nachträglich der Polizei mitgeteilt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

