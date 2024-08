Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vier Tatverdächtige festgenommen

Gestohlenes Fahrrad sichergestellt

Darmstadt (ots)

Eine Streife des 2. Polizeireviers nahm am frühen Mittwochmorgen (7.8.) vier Tatverdächtige fest und stellte ein gestohlenes Rad sicher. Gegen 1:15 Uhr alarmierte ein Anwohner die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie fünf Männer ein schwarzes Rennrad über einen Zaun in der Landskronstraße warfen. Die Streife nahm wenig später vier der beschriebenen Männer im Alter zwischen 30 bis 42 Jahren in der Nähe der Landskronstraße an. Das aufgefundene Fahrrad war in Frankfurt als gestohlen gemeldet und wurde sichergestellt.

Keiner der Männer wollte etwas von dem Fahrrad wissen. Da alle vier keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden sie vorläufig festgenommen und für weitere Maßnahmen auf das Polizeirevier verbracht. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die aufgenommenen Ermittlungen, wie die Männer in den Besitz des Fahrrads kamen, werden nun vom Fachkommissariat K 43 in Darmstadt weitergeführt.

