Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Kleinniedesheim (ots)

Am 28.09.2024, gegen 09:55 Uhr, ereignete sich auf der L456 in Kleinniedesheim ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 41-jährige Fahrer des Kraftrades kam auf der Landstraße aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Schutzplanke und stürzte infolgedessen. Hierbei zog dieser sich schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell