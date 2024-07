Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Körperverletzung zum Nachteil einer 78-Jährigen

Leiferde (ots)

Am Mittwoch, dem 17.07.2024, gegen 07:30 Uhr, ereignete sich am Gilder Weg in Leiferde eine Körperverletzung. Ein unbekannter Täter klingelte bei einer 78-jährigen Frau an der Haustür und bat um Essen. Als der Mann sich entfernte, wollte die hilfsbereite Dame ihm zusätzlich zum Essen noch etwas Geld geben und hielt ihn fest. In diesem Zusammenhang kam es zu einer Körperverletzung zum Nachteil der 78-Jährigen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Geschätztes Alter: zwischen 40 und 50 Jahren Bekleidung: rotes T-Shirt, dunkelblaue Sporthose Auffälligkeit: vermutlich barfuß unterwegs

Nach der Körperverletzung flüchtete der Unbekannte in Richtung des Penny-Markt. Die Polizei Meinersen sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, insbesondere Anwohner, denen der barfüßige Mann aufgefallen sein könnte.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05372 97330 bei der Polizei in Meinersen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell