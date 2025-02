Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 06.02.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

seitlicher Zusammenstoß

Um 17:54 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 19-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Pkw die Reichensächser Straße in Eschwege stadteinwärts und beabsichtigte vom linken auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah er den dort fahrenden Pkw, der von einem 49-Jährigen aus Mühlhausen gefahren wurde. Dadurch kam es zum seitlichen Zusammenstoß der Autos, an denen Sachschaden entstand.

Diebstahl von E-Scooter

Zwischen 06:00 Uhr und 13:30 Uhr wurde am gestrigen Mittwoch in der Elsa-Brandström-Straße in Eschwege vom Parkplatzgelände des Klinikums ein E-Scooter entwendet. Dieser war im dortigen Fahrradständer abgestellt. Bei dem Scooter handelt es sich um die Marke: IO Hawk, Modell: Cross 2.0 Premium, Farbe: schwarz mit dem Versicherungskennzeichen "580 JXK" im Wert von ca. 1300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl eines Pedelec

Zwischen dem 03.02.25, 19:00 Uhr und dem 04.02.25, 05:00 Uhr wurde im Schützengraben in Eschwege ein Pedelec "Electric Cicle" entwendet. Das Rad war im Kellerraum eines Mehrfamilienhauses abgestellt und wurde aus diesem von Unbekannten gestohlen. Schaden: ca. 1000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Um 13:43 Uhr befuhr gestern Mittag ein 66-Jähriger aus Sontra mit einem Pkw die die Schloßstraße in Sontra und beabsichtigte in Richtung Schulstraße abzubiegen. Dazu musste er verkehrsbedingt kurz anhalten, was die nachfolgende 18-Jährige aus Sontra zu spät registrierte und mit ihrem Auto auffuhr. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

