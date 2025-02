POL-ESW: Öffentlichkeitsfahndung

Polizei Eschwege

Eschwege (ots)

Im Zusammenhang mit mehreren Ermittlungsverfahren wendet sich die Polizeidirektion Werra-Meißner nun an die Öffentlichkeit. Hintergrund sind mittlerweile 19 Taten, welche sich nahezu über das gesamte Jahr 2024 in Eschwege ereignet haben.

Bei den Taten handelt es sich um das Einbringen von Katzenstreu samt -kot in die Briefkästen diverser politischen Parteien, ebenso aber auch das Zerschlagen von Flaschen im Eingangsbereich, was zumindest eine Verletzungsgefahr für die Bewohner / Zutritts-Berechtigte der betroffenen Objekte mit sich bringt.

Erstmalig wurde am 12.01.2024 durch einen bislang unbekannten Tatverdächtigen Katzenkot im Briefkasten sowie vor Haupt- und Hintereingang des Regionalbüros des Abgeordneten von Bündnis 90/Grüne in der Eschweger Innenstadt hinterlegt. Nur eine Woche später wurde der Inhalt im Briefkasten des Landtagsabgeordneten der CDU, ebenfalls in der Eschweger Innenstadt, durch tierischen Kot massiv verschmiert.

Auch Sachbeschädigungen fanden in dem weiteren Zeitraum statt, so wurden am 30.01.2024 die Namensschilder von Türklingel und Briefkasten des Regionalbüros des Abgeordneten von Bündnis 90/Grüne gewaltsam abgerissen und entwendet. Noch am selben Tag wurde erneut Kot im Briefkasten des Büros des Abgeordneten der CDU festgestellt.

In den Folgemonaten kam es bis Dezember 2024 zu insgesamt 19 Taten, die angezeigt wurden und sich ausschließlich an den erwähnten Tatorten in der Eschweger Innenstadt ereigneten.

Aufgrund dessen wurde seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft Kassel ein Verfahren wegen "Nachstellung gemäß § 238 StGB" in Verbindung mit Sachbeschädigung, Beleidigung und Diebstahl eingeleitet. Seitens des zuständigen Gerichts wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion Werra-Meißner fragt daher, wer die abgebildeten Person kennt oder aber Hinweise, die zur Identität des Tatverdächtigen führen, geben kann. Telefon: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

