Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 07.02.25 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Mit Poller kollidiert; Schaden 1150 Euro

Auf dem Parkplatz "Unter dem Berge" in Eschwege ist am Freitagmorgen ein 63-jähriger Autofahrer aus Eschwege beim Rangieren mit einem Poller kollidiert. Die entstandenen Schäden beziffern sich auf 1000 Euro (Pkw) und 150 Euro (Poller). Der Unfall ereignete sich gegen 09.00 Uhr.

Umknickender Baum beschädigt Linienbus

Um 08.50 Uhr am heutigen Freitagmorgen ist ein Linienbus durch einen morschen Baum beschädigt worden. Zur Unfallzeit befuhr ein 61-Jähriger aus Thüringen mit besagtem Bus in Wanfried-Aue den Rasenweg in Fahrtrichtung Frieda. Beim Passieren eines Privatgrundstücks knickte dann ein Baum von einem Grundstück rechts neben der Fahrbahn aufgrund seiner morschen Beschaffenheit zur Fahrbahn hin um und fiel auf die Straße. Dadurch trug der Bus einen noch nicht abschließend bezifferten Schaden an der rechten Fahrzeugseite davon.

Polizei Witzenhausen

Linienbus beim Vorbeifahren gestreift; Schaden 1000 Euro

Ein 66-jähriger Autofahrer aus Hohengandern ist am Freitagmorgen an einem haltenden Linienbus an einer Haltestelle vorbeifahren und hat diesen dann aufgrund einer Engstelle mit seinem rechten Außenspiegel gestreift. Dadurch entstanden Schäden an der linken Fahrzeugseite des Busses und am Außenspiegel des Pkw, die sich auf jeweils 500 Euro belaufen. Der Unfall ereignete sich gegen 10.13 Uhr an der Bushaltestelle "Markt" in Witzenhausen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell