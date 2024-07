POL-WES: Rheinberg - Einbruch in einen Supermarkt

Sonsbeck (ots) - Unbekannte Täter haben im Laufe des Sonntags auf dem Friedhof in Sonsbeck-Labbeck an der Schulstraße eine Sachbeschädigung begangen. Die Polizei konnte vor Ort an einem Grab eine beschädigte Grablaterne feststellen. An weiteren Gräbern wurden Kerzen umgestoßen. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0. BH/240722-1636 Kontakt für ...

