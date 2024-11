Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Sulz - Fahrzeugbrand

Lahr, Sulz (ots)

Ein Fahrzeugbrand an einem Freizeithof am Langenhard löste am Dienstagnachmittag einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Nach ersten Erkenntnissen war ein Mercedes gegen 15:30 Uhr offenbar aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Ein Übergreifen der Flammen auf einen parallel abgestellten Land Rover war nicht mehr zu verhindern. Die Einsatzkräfte der Feuerwahr Lahr konnten die vollständig ausgebrannten Fahrzeuge löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird auf zirka 60.000 Euro beziffert. Die Feuerwehr Lahr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

/al

