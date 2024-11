Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Beleidigung, Körperverletzung, Polizeigewahrsam

Kehl (ots)

Ein 57 Jahr alter Mann beschäftigte am Dienstagnachmittag in einer Bäckerei in der Hauptstraße die Beamten des Polizeireviers Kehl. Zunächst soll der mutmaßlich Alkoholisierte gegen 15.30 Uhr in der Bäckerei angefangen haben, Kunden als auch Mitarbeiter der Bäckerei zu beleidigen. Im weiteren Verlauf habe der Mann sowohl eine Mitarbeiterin geschlagen, als auch eine Kundin unvermittelt angespuckt, sodass die Polizei alarmiert wurde. Selbst beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Kehl und nach Aussprache eines Platzverweises konnte der Unruhestifter nicht beruhigt werden, sodass dieser kurzerhand in Gewahrsam genommen wurde. Neben Kostenrechnungen erwarten den Endfünfziger nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

/si

