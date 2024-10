POL-PDKO: Brand einer Gartenlaube in Boppard-Buchenau-Presseabschlussmeldung

Halsenbach (ots) - Entgegen der Erstmeldung wurde lediglich durch den Einsatz des Krans ein über die Grundschule führendes Stromkabel beschädigt. Daher kommt es aufgrund der Reparatur bis zum Nachmittag zu Stromausfällen in acht Hashalten der Hauptstraße in Halsenbach. Ansonsten kommt es zu keinen Beeinträchtigungen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Boppard Tel.: 06742-8090 Pressemeldungen der Polizei ...

mehr