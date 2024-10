Polizei Hamburg

POL-HH: 241014-3. Festnahmen nach Diebstahl eines Wohnmobils in Hamburg-Wandsbek

Hamburg (ots)

Tatzeit: 13.10.2024, 17:00 Uhr - 23:00 Uhr; Tatort: Hamburg-Wandsbek, An der Osterbek

Nachdem drei Männer Sonntagabend ein Wohnmobil gestohlen haben sollen, konnten sie kurz darauf durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden. Das zuständige Landeskriminalamt für Kfz-Delikte (LKA 43) führt die Ermittlungen.

Gestern Abend stellten drei Personen ein Wohnmobil im Bereich Hamburg-Langenhorn ab und entfernten sich anschließend mit einem VW Golf in Richtung Innenstadt. Zivilfahnderinnen und -fahnder des Langenhorner Polizeikommissariats (PK 34) beobachteten dies und hielten das Fahrzeug mit Unterstützung hinzugezogener, uniformierter Polizeikräfte in der Alsterkrugchaussee an. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass das Wohnmobil kurz zuvor in Hamburg-Wandsbek entwendet worden war. Aufgrund dieser Erkenntnisse nahmen die Einsatzkräfte die drei Insassen vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung des Pkw fanden die Beamtinnen und Beamten Aufbruchwerkzeug sowie Diebesgut, welches mutmaßlich aus anderen Taten stammt, und stellten dieses sicher.

Die drei Männer (28/ deutsch, 38/ serbisch, 55/ montenegrinisch) wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Hier müssen sie sich im Laufe des Tages vor einem Haftrichter verantworten.

Die Ermittlungen des LKA 43 dauern an.

Wen.

