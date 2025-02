Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle bei winterlichen Straßenverhältnissen

Eschwege (ots)

Im Zusammenhang mit den winterlichen Straßenverhältnissen ereigneten sich im Werra-Meißner-Kreis mehrere Verkehrsunfälle auf glatten Straßen.

Um 08:05 Uhr befuhr heute Morgen ein 24-Jähriger aus Pfaffschwende die K 11 von Kella kommend in Richtung Schwebda. Dabei kam er in der Gemarkung von Schwebda mit einem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Klinikum nach Eschwege gebracht.

Um 07:20 Uhr war ein 60-Jähriger aus der Gemeinde Cornberg in Richtung Eschwege unterwegs. In der Auffahrt Sontra zur BAB 44 geriet er mit dem Auto ins Rutschen und prallte dadurch gegen die dortige Leitplanke.

Um 06:19 Uhr befuhr heute Morgen ein 30-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Sprinter die B 80 zwischen Gertenbach und Witzenhausen. Dabei kam er auf der zu dieser Zeit geschlossenen Schneedecke mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Sachschaden: ca. 3000 EUR

Auf der BAB 44 rutschte heute Morgen, um 06:08 Uhr, ein 29-Jähriger aus Ahnatal mit seinem Pkw in der Gemarkung von Hessisch Lichtenau gegen die Leitplanken, wodurch Sachschaden entstand.

Mit einem Verkehrsschild kollidierte heute früh, um 05:50 Uhr, ein 23-Jähriger aus Heiligenstadt, der mit einem Pkw die L 3422 zwischen Bad Sooden-Allendorf und Kammerbach befuhr. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben.

Kurz zuvor (05:40) ereignete sich auf der B 27 im Bereich der dortigen Shell-Tankstelle ein weiterer Unfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren.

In der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf ereignete sich, um 05:32 Uhr, auf der B 27 ein weiterer Unfall mit drei Unfallbeteiligten. Beteiligt waren eine 28-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf, eine 36-Jährige aus der Gemeinde Meißner und eine 32-Jährieg aus Südeichsfeld. Die 36-Jährige wurde dabei leicht verletzt; an allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Um 05.24 Uhr rutschte auf der L 3464 zwischen Witzenhausen und Wendershausen der Pkw eines 40-Jährigen aus Witzenhausen in den Graben, wobei weder an der Böschung noch am Fahrzeug Sachschaden entstand.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell