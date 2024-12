Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek/Haseldorf - Wohnungseinbruchdiebstähle im Kreis Pinneberg vom Wochenende - Polizei sucht Zeugen

Halstenbek - Haseldorf (ots)

Am vergangenen Freitag (06.12.2024) ist es zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Reihenhaus im Halstenbeker Erlenweg gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Nach ersten Ermittlungen wurde Bargeld, Schmuck und eine Armbanduhr entwendet. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, dürfte aber im hohen dreistelligen Bereich liegen.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich dann am Samstag (02.12.2024) in Haseldorf. Dort verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von 04.00 Uhr und 15.45 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus der Straße Roßsteert. Im Haus wurden sämtliche Räume nach möglichem Stehlgut durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben der oder die Täter Bargeld und Schmuck entwendet. Der Sach- und Vermögensschaden dürfte in diesem Fall im Bereich eines niedrigen fünfstelligen Betrages liegen

Für beide Fälle werden die Ermittlungen bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Hinweise zu Auffälligkeiten in Tatort- und Tatzeitnähe können unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell