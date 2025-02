POL-ESW: mehrere Verletzte bei Unfall zwischen Waldkappel und Bischhausen

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Wohnungseinbruch Am gestrigen Montag wurde in der Mittagszeit festgestellt, dass Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Reichensächser Straße in Eschwege eingebrochen waren. Hierzu wurde die Terrassentür gewaltsam geöffnet und das Haus komplett nach Wertsachen durchsucht. Ob letztendlich etwas entwendet wurde, bedarf noch der Abklärung. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 EUR ...

mehr