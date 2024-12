Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Öffentlichkeitsfahndung beendet - Weyhe, Ausgelaufener Bremsenreiniger sorgt für Verkehrschaos ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Vermisster gefunden, Öffentlichkeitsfahndung beendet

Der vermisste Alexander Rohlfs (siehe Öffentlichkeitsfahndung von heute) ist am Vormittag in einem Krankenhaus in Bremen vorstellig geworden. Die Öffentlichkeitsfahndung kann zurückgenommen werden und das Foto muss gelöscht werden.

Lemförde - Auffahrunfall mit Verletzten

Am Dienstagabend gegen 18.25 Uhr wurde bei einem Auffahrunfall in der Quernheimer Straße eine 26-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Als eine 21-jährige mit ihrem Pkw von der Quernheimer Straße nach links in die Straße Unter den Eichen abbiegen wollte und verkehrsbedingt anhalten musste, hielt die 26-Jährige ebenfalls. Eine ebenfalls 21-jährige Pkw-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Sie schob die beiden vor ihr stehenden Pkw aufeinander. Die leicht verletzte 26-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 15000 Euro.

Sulingen - Einbruch

In der Zeit von Samstag letzter Woche bis Dienstag sind Unbekannte in ein Reihenendhaus in der Buchenstraße eingebrochen. Die Täter gelangten durch den Garten ans Haus. Sie öffneten gewaltsam eine Terrassentür auf der Hausrückseite, um ins Haus zu gelangen. Nachdem sie mehrere Räume durchsucht hatten, flüchteten sie unerkannt wieder. Ob sie Diebesgut erlangten stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Weyhe - Ausgelaufener Bremsenreiniger sorgt für Verkehrschaos

Bei Arbeiten auf einem Betriebsgelände in der Dreyer Straße sind am Dienstagnachmittag gegen 15.00 Uhr ca. 120 Liter Bremsenreiniger ausgelaufen.

Die Feuerwehr stellte im Laufe des Nachmittags fest, dass die Flüssigkeit in die Kanalisation, ausgehend von der Dreyer Straße über die Zeppelinstraße, die Südumgehung Dreye bis hin zur Zeppelinstraße, gelangt ist. Erste Messungen durch den Feuerwehr-Gefahrgutzug ergaben eine hohe Explosionsgefahr des Stoffes in Verbindung mit einer Brandquelle. Aufgrund dieser Tatsache musste der Gefahrenort weiträumig abgesperrt und der Verkehr an den Zufahrtsstraßen zum Gewerbegebiet abgeleitet werden. Auch die Ortsumgehung Dreye wurde für den Verkehr gesperrt. Zwei Spezialfahrzeuge zur Reinigung der Kanalisation konnten am Abend den betroffenen Bereich der Kanalisation spülen. Eine im Anschluss an die Spülung durchgeführte Messung führt zu dem Ergebnis, dass sich der Bremsenreiniger vollständig verflüchtigt hat. Die Sperrungen konnten gegen 21.15 Uhr aufgehoben werden. Durch die Sperrungen entstanden aufgrund der nahegelegenen Autobahn (BAB1) sowie der Landesgrenze zu Bremen erhebliche Beeinträchtigungen des Verkehrs, eine An- bzw. Abfahrt aus dem Gewerbegebiet Dreye West war über mehrere Stunden nicht möglich. Wohngebiete waren von der Gefahrenlage nicht betroffen.

Syke - Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz Zum Hachepark wurde am Dienstagmorgen zwischen 08.45 Uhr und 09.00 Uhr ein am Fahrbahnrand geparkter VW-Multivan beschädigt. Ein unbekannter Fahrer muss mit seinem Fahrzeug den stehenden VW touchiert haben. An dem VW entstand ein Schaden von mindestens 1500 Euro. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

