Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Eydelstedt, Einbruch in Sportlerheim - Weyhe, Einbruch in Bäckereifiliale - Diepholz, Unfall an Kreuzung ---

Diepholz (ots)

Eydelstedt - Einbruch in Sportlerheim

In der Zeit vom 12.12.24 bis 13.12.24 sind Unbekannte in das Sportlerheim in Eydelstedt, Zum Schierholz, eingebrochen. Die Täter entwendeten diverse Sportbekleidung, darunter auch Trikots mit dem Aufdruck "SV Jura Eydelstedt". Weiter entwendeten die Täter Musikboxen der Marken JBL, Medion und Wehring. Zum Abtransport müssen die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Sulingen - Krad-Fahrerin stürzt

Ein 17-jährige Krad-Fahrerin ist am Montagmorgen gegen 07.55 Uhr an der Kreuzung Lange Straße / Bassumer Straße gestürzt und hat sich leicht verletzt. Als die 17-Jährige mit ihrem Krad von der Lange Straße in die Bassumer Straße abbiegen wollte, bremste ein vorausfahrender Pkw unvermittelt, sie geriet ins Rutschen und stürzte. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel 04271 / 9490, entgegen.

Diepholz - Verkehrsunfall an Kreuzung

Am Montagmittag gegen 12.15 Uhr missachtete eine 60-jährige Pkw-Fahrerin an der Kreuzung Fladder / Vossen Neufeld die Vorfahrt eines Transporters und beide Fahrzeuge kollidierten. Der 24-jährige Fahrer des Transporters wollte die Kreuzung in Richtung Vossen Neufeld überqueren. Beide Fahrer blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen ca. 10000 Euro.

Weyhe - Einbruch in Bäckereifiliale

Unbekannte sind durch die Tiefgarage eines Gebäudes in eine Bäckereifiliale in der Bahnhofstraße eingebrochen. In der Nacht von Sonntag auf Montag gelangten die Täter durch die Tiefgarage an die Tür der Bäckereifiliale. Diese wurde gewaltsam geöffnet und aus dem Verkaufsraum die Trinkgeldkasse und ein Tablet entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Bassum - Einbruch in Wohnhaus

Am späten Montagnachmittag zwischen 17.15 Uhr und 19.00 Uhr sind vermutlich zwei unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Bramstedt, Heinz-Zurmühlen-Straße, eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten mehrere Räume. Sie entwendeten, nach ersten Erkenntnissen, eine Armbanduhr. Laut Zeugen war im Nahbereich ein "fremder" Pkw abgestellt, der möglicherweise von den Tätern genutzt wurde. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell