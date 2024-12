POL-DH: --- Sulingen - Streit und Bedrohung

Diepholz (ots) - Verkehrsunfall in Drentwede Am Sonntagmorgen, gegen 03:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Drentwede. Dabei befuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Audi die Straße Holzkrug in Fahrtrichtung Heiligenloh und übersah eine 37-jährige Frau, welche fußläufig am rechten Fahrbahnrand unterwegs war. Es kam zur Kollision, wodurch die Fußgängerin schwer verletzt wurde. Verkehrsunfall in ...

