POL-DH: --- Kirchdorf, Unfallverursacher flüchtet - Varrel bei Sulingen, Diebstahl von Schafen - Bassum, Zigarettenautomat gesprengt ---

Kirchdorf - Unfallverursacher flüchtet

Am späten Sonntagabend befuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw die B 61 von Heede in Richtung Uchte. Im Bereich Kuppendorf geriet der Unbekannte über die Fahrbahnmitte in den Gegenverkehr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, reagierte ein 21-jähriger Pkw-Fahrer und wich nach rechts in den Seitenraum aus. Dabei kollidierte sein Pkw mit der Leitplanke. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der 21-Jährige blieb unverletzt, am Pkw entstand jedoch ein Schaden von ca. 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Varrel bei Sulingen - Diebstahl von Schafen und Elektrozaun

Unbekannte haben in der Zeit von Freitagmittag bis Sonntagmorgen aus einer Wiese am Urlager Weg vier trächtige Schafe und zwei Elektronetze entwendet. Da für den Abtransport ein Fahrzeug bzw. Anhänger benötigt wurde, bittet die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, um Hinweise.

Hüde - Unterstand durch Feuer beschädigt

Am Freitagabend gegen 21.00 Uhr erreichte die Meldung eines bereits erloschenen Brandes in Hüde die Polizei. Am Brandort im Rohrdommelweg konnte die Polizeistreife eine durch Feuer beschädigte Wand eines Unterstandes aus Holz feststellen. Die Wand war durch das Feuer stark beschädigt. Als mögliche Brandursache könnte ein Feuerwerkskörper in Frage kommen. Reste eines solchen Feuerwerkskörpers konnte die Polizei am Brandort sicherstellen. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Bassum - Zigarettenautomat gesprengt

In der Nacht zum Montag gegen 02.30 Uhr wurden Anwohner in Dimhausen von einem lauten Knall geweckt. Unbekannte hatten vermutlich mit einem Feuerwerkskörper versucht einen an der Hauswand befestigten Zigarettenautomaten zu öffnen. Die Anwohner konnten drei Personen weglaufen und in einem Pkw, vermutlich Audi A 3, in Richtung Bassum wegfahren sehen. Am Automaten entstand nur ein leichter Schaden und die Hauswand blieb unbeschadet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Personen und dem Pkw blieb ohne Erfolg. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

