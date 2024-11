Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Kühlanhänger

Hückeswagen (ots)

Zwischen 21 Uhr am Mittwoch (27. November) und 12 Uhr am Donnerstag sind Unbekannte in einen Kühlanhänger eines Sportvereins in der Straße "Schnabelsmühle" eingebrochen. Die Diebe entwendeten drei Musikboxen sowie Getränke. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

