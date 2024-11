Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hauswand beschädigt - Lkw-Fahrer flüchtet

Hückeswagen (ots)

Am Montag (25. November) beschädigte ein niederländischer Lkw in der Kölner Straße Ecke Friedrichstraße beim Rangieren eine Hausfassade. Ein Anwohner wurde gegen 7 Uhr von einem lauten Knall geweckt und sah einen Lkw in der Straße rangieren. Der Lkw setzte anschließend seine Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Lieferort des Lkw oder dessen Kennzeichen machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02261 81990.

