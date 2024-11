POL-GM: Polizei bittet um Hinweise nach Unfallflucht

Reichshof (ots) - Am Mittwoch (27. November) wollte eine 62-jährige Autofahrerin aus Reichshof in Denklingen von der Hauptstraße nach links auf die Morsbacher Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 17-jährigen Fußgänger aus Reichshof, der gegen 7 Uhr in dunkler Kleidung die Morsbacher Straße überquerte. Der Fußgänger wurde leicht verletzt. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

mehr