POL-GM: Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Lindlar (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (25. / 26. November) versuchten Unbekannte in der Zeit von 00:45 Uhr bis 01:10 Uhr die Tür einer Tierarztpraxis in der Straße "Lingenbach" aufzuhebeln. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus und flüchteten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

