Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 17-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer nach Ausweichmanöver leicht verletzt

Lindlar (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Donnerstag (28. November) gegen 18 Uhr auf der Rheinstraße in Richtung Schmitzhöhe. Kurz vor der Einmündung zum Moselweg überholte der Autofahrer in dem dunklen Pkw ein am Straßenrand geparktes Auto. Dazu wich er auf die Gegenfahrbahn aus, auf der der 17-Jährige aus Lindlar auf seinem Kleinkraftrad unterwegs war. Um einen Zusammenstoß mit dem ihm entgegenkommenden Autofahrer zu vermeiden, wich der 17-Jährige auf den Gehweg aus. Dabei stürzte er. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Schmitzhöhe fort. Der 17-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell