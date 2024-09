Polizei Aachen

POL-AC: Nach Flucht aus Drogeriemarkt - Täter festgenommen

Simmerath (ots)

Am Dienstmittag (10.09.2024) ist ein Tatverdächtiger nach einem räuberischen Diebstahl in Simmerath geflüchtet. Er wurde kurze Zeit später gefasst.

Es war gegen 11:45 Uhr, als eine Polizeibeamtin in ihrer Freizeit den Drogeriemarkt an der Humboldtstraße in Simmerath betrat. Ihr fiel sofort ein Mann auf, der sich mehrere Packungen Parfum in die Taschen steckte und den Drogeriemarkt wieder verlassen wollte.

Die Polizistin hielt ihn am Arm fest und forderte ihn zum Stehenbleiben auf. Der 33-Jährige riss sich jedoch los und lief davon. Die Beamtin wurde dabei leicht an der Hand verletzt. Sie folgte dem Ladendieb mit Abstand und forderte Unterstützung an. Die eintreffenden Polizisten überwältigten den Mann schließlich und nahmen ihn fest.

Der Tatverdächtige ist schon mehrfach wegen diverser Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell