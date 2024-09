Polizei Aachen

POL-AC: Eine Schwerverletzte - Zusammenstoß zwischen Motorrad und Rennrad

Stolberg (ots)

Am Samstagmittag (07.09.2024) ist eine Frau bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 13 Uhr ein 59-jähriger Mann aus Stolberg mit seinem Motorrad die Jägerhausstraße in Fahrtrichtung Simmerath-Lammersdorf entlang. In einer Kurve übersah er nach eigenen Angaben eine 47-jährige Frau auf ihrem Rennrad, die die Jägerhausstraße in gleicher Richtung befuhr und touchierte sie im Vorbeifahren.

Die Frau aus Alsdorf kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu, zudem wurde ihr Rennrad stark beschädigt. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Sein Motorrad wies Beschädigungen auf der rechten Fahrzeugseite auf, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme bis etwa 15 Uhr am Samstagnachmittag gesperrt. (kg)

