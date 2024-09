POL-AC: Tatverdächtiger nach zweifachem Raub festgenommen

Aachen (ots) - In der Nacht zu Samstag (31.08.2024) gegen 2:30 Uhr hat ein Auto in der Viktoriastraße in Aachen gebrannt. Zwei Zeugen, die auf den Brand aufmerksam geworden waren, löschten die Flammen mit eigenen Mitteln bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Dadurch konnte sehr wahrscheinlich größerer Schaden verhindert werden. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zum ...

