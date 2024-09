Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Presseerklärung von Polizei Aachen und Staatsanwaltschaft Aachen: Zeugensuche nach Verkehrsunfall-Flucht

Würselen (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am 25.08.2024 in Würselen-Broichweiden (siehe auch unsere Pressemeldung vom 26.08.2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/5850831) ermitteln Polizei Aachen und Staatsanwaltschaft Aachen nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts durch Unterlassen.

Demnach nahm der Fahrer/die Fahrerin eines älteren, gelben Seat Ibiza (Baujahr 2006 bis 2008) beim Linksabbiegen von der Eschweilerstraße auf die L 223 einem entgegenkommenden Motorradfahrer die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt, der Autofahrer/die Autofahrerin flüchtete.

Bisherige Ermittlungen führten nicht zum Auffinden des Fahrzeugs oder zur Identifizierung des Fahrers/der Fahrerin des gelben Seats.

Die Ermittler bitten nun die Bevölkerung um Hinweise: Wer hat am Unfallabend in diesem Bereich einen gelben Seat Ibiza älteren Baujahrs gesehen oder kann Angaben zu Personen machen, die ein solches Fahrzeug besitzen? Möglicherweise weist der gelbe Kleinwagen einen Schaden an der Fahrzeugfront der Beifahrerseite auf.

Bürgerinnen und Bürger, die etwaige Angaben machen können, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat zu melden. Während der Bürozeiten können sie sich unter 0241-9577 42101, außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 0 bei der Polizei melden.

Die beigefügten Bilder dienen als Beispielbilder und stellen nicht das Unfallfahrzeug dar. Etwaige Abweichungen (z.B. farbliche Unterschiede von Einzelteilen, Individualisierungen o.ä.) zum tatsächlichen Unfallfahrzeug können vorliegen. (kg)

