POL-AC: Zwei Täterfestnahmen nach räuberischem Diebstahl und Bedrohung

Stolberg (ots) - Am Samstagmittag (07.09.2024) ist eine Frau bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 13 Uhr ein 59-jähriger Mann aus Stolberg mit seinem Motorrad die Jägerhausstraße in Fahrtrichtung Simmerath-Lammersdorf entlang. In einer Kurve übersah er nach eigenen Angaben eine 47-jährige Frau auf ihrem Rennrad, die die ...

