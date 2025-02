Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 14.02.2025 -3-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl von Geldbörse aus Rucksack; Polizei sucht Zeugen

Beim Einkaufen im Aldi-Markt in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf ist eine 71-jährige Frau aus Eschwege bestohlen worden. Unbekannte Täter machten sich am Freitag gegen 11.15 Uhr an einem Rucksack im Einkaufswagen der Frau zu schaffen, der offenbar kurzzeitig unbeaufsichtigt war. Die Täter entnahmen aus dem Rucksack die Geldbörse mit Bargeld, sowie diversen Dokumenten, Versicherungs- und Bankkarten. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Parkrempler; Schaden 1400 Euro

Eine 64-jährige Frau aus Meinhard hat am Freitagmorgen gegen 10.00 Uhr ein geparktes Auto angefahren, als sie in der Goldbachstraße in Eschwege beim Parkplatz am Schwimmbad einparken wollte. Die beiden betroffenen Pkw wurden dabei mit je 700 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Auffahrunfall; Schaden 2000 Euro

Einen Schaden von 2000 Euro hat ein 76-Jähriger aus Eschwege am Freitag um 10.45 Uhr in der Straße "Kuhtrift"/Ecke Niederhoner verursacht, als er mit einem kleinen Traktor auf einen vorausfahrenden Pkw eines 66-Jährigen aus Meinhard auffuhr. Der 66-Jährige musste aufgrund eines Rettungswagens, der mit eingeschalteten Sondersignalen in Richtung Innenstadt fuhr, seine Fahrt verlangsamen, was der 76-Jährige jedoch zu spät erkannt hatte.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell