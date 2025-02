POL-ESW: Pressebericht vom 17.02.25 (2)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus dem Balzerbornweg in Bad Sooden-Allendorf angezeigt. Zwischen dem 14.02.25, 15:00 Uhr und dem 17.02.25, 07:00 Uhr wurde durch einen flüchtigen Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsschild, das auf der dortigen Verkehrsinsel im Kreisverkehr (gegenüber der Tiefgarage) aufgestellt ist, umgefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

Mehrere Kelleraufbrüche

In der Neißestraße in Eschwege drangen am gestrigen Sonntag unbekannte Täter in die Kellerräume zweier Einfamilienhäuser ein, deren Keller mit einem Durchgang verbunden sind. Insgesamt wurden zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr 12 Kellerabteile aufgesucht, die überwiegend mit einem Vorhängeschloss gesichert waren. Bei einigen Kellerräumen misslang der Aufbruch; bei den gewaltsam geöffneten wurden nach ersten Ermittlungen nichts entwendet, so dass es beim Sachschaden blieb. Hinweise: 05651/9250.

